Viudo de la “influencer” de Houston encontrada muerta dice que lo amenazan de muerte

TEXAS – El viudo de la “influencer” de Houston que fue encontrada muerta el sábado en el oeste de la ciudad dijo en una entrevista que ha recibido amenazas de muerte y que su esposa “no siempre era la persona feliz que aparecía en las redes sociales”.

El cadáver de Alexis Sharkey, de 26 años, fue encontrado desnudo sobre la carretera I-10 Oeste el sábado por la mañana por un trabajador municipal.

El cuerpo no fue identificado hasta el lunes por las autoridades, tres días después de que los familiares reportaron a la “influencer” desaparecida.

Tom Sharkey, el viudo de Alexis, le cedió una entrevista al reportero Steve Campion de ABC 13 Houston vía telefónica este martes. Según el reportero, Sharkey se escuchaba enojado y en un triste estado emocional.

Durante la llamada el viudo compartió que Alexis “era su todo” y que el jueves de Acción de Gracias compartieron una comida por la mañana. Comentó que la muerte de su compañera lo ha dejado destrozado.

Sharkey dijo que ha recibido amenazas de muerte desde que desapareció su esposa y luego de que se informó que había muerto. Según el viudo, él y Alexis no estaban tramitando un divorcio.

Sharkey era un “influencer” en Instagram con más de 20,000 seguidores en la popular plataforma de las redes sociales.

Según algunas de sus publicaciones, era una mentora con la compañía Monta, una empresa que maneja productos para el cuidado del cabello y piel.

Sharkey desapareció el viernes, según informó su madre, Stacey Robinault.

El sábado el cuerpo de una mujer desnuda fue descubierto en el oeste de la ciudad, pero las autoridades no confirmaron ese día si se trataba del cadáver de Sharkey.

“No estaba feliz. Ella estaba estresada. Yo la abrazaba para tratar de hacerla sentir fuerte. Era una gran mujer. Señor, mi esposa era una extraordinaria mujer. En verdad lo era. Siempre hay dos lados en todo. No necesito aclarar nada. Voy a dejar que las cosas caigan en su lugar. Yo sé lo que era mi vida con mi esposa”, dijo Sharkey en la entrevista.

Según el reportero Campion, la llamada fue de aproximadamente seis minutos y que durante el intercambio Sharkey cambiaba de pensamiento a pensamiento sin consistencia.

Sharkey dijo que cuando se enteró que el cuerpo de una mujer había sido encontrado el sábado en la calle Red Haw tenía una buena idea que se trataba de su esposa.

Sharkey contó que fue el domingo por la mañana a la Oficina del Forense del Condado Harris para preguntar por Alexis.

“Es horrible. La gente habla todo tipo de cosas. Estoy recibiendo amenazas de muerte y otras cosas. Nada de eso me molesta… deberían haber estado enfocados en encontrar a mí esposa. Todos la estaban buscando y yo la encontré en la Oficina del Forense el domingo por la mañana. No pudieron identificar a Alexis. No sabían quién era. Nada estaba en ese lugar”, contó Sharkey.

El viudo dijo que la última vez que habló con Alexis le advirtió que no manejara. “Ella me entendía. Yo la entendía. No peleamos antes de que se fuera. Nada más le dije que no condujera bajo la influencia. Ella se fue de cualquier manera y ahora aquí nos encontramos”, explicó.

En la conversación Sharkey no quiso detallar más sobre ese supuesto último momento que compartió con Alexis.

Sharkey dijo que se encuentra cooperando con los detectives y que ha cedido su celular y correos electrónicos. Agregó que tiene la confianza de que la Policía de Houston encontrará a todos los involucrados.

Después colgó abruptamente, según Campion.