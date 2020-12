Un fugitivo ha podido vivir durante 35 años en Florida gracias a una identificación falsa

Las autoridades han confirmado que un hombre que huyó después de ser acusado con un cargo de conspiración de drogas en Nebraska hace 35 años fue arrestado en Florida, donde vivía bajo una identidad falsa.

Los registros judiciales muestran que Howard Farley Jr., de 72 años, fue arrestado el miércoles en su casa ubicada en el norte del estado de Florida.

Ahora el hombre se enfrenta a una acusación de falsificación de identidad y de pasaporte y tendrá que comparecer ante una corte federal en Ocala, en Florida. El anciano podría ser condenado a diez años de prisión.

Al parecer, y según recogen documentos de la investigación, Farley solicitó un pasaporte en febrero utilizando una identidad falsa. En 1985, Farley y otras 73 personas fueron acusadas por un gran jurado federal en Nebraska.

