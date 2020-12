Thalía compartirá su experiencia como cantante, actriz y empresaria en una charla con estudiantes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En el cabello de Thalía no resaltan canas, sino un arcoiris: lleva varios mechones teñidos de amarillo, naranja, rosa y azul en diferentes tonos, como lo soñó de niña.

Con la seguridad de los años, la intérprete de “No Me Acuerdo” se atreve a darse los gustos que le faltaron vivir.

La cantante es mamá, este 2020 cumplió 20 años de casada y su telenovela María la del Barrio 25, pero ella aún se siente con la misma frescura de antaño e incluso está más disparada.

“(La niña que fui) sigue en mí, porque sigo siendo traviesa, insegura y creativa, sigo viendo cosas en mi propia perspectiva y en mi universo, sigo tratando que todo lo que tengo en mi cabeza pase“, aseguró la también empresaria en entrevista virtual.

“Respeto mucho a esa niña que vive dentro, y si en algún momento no le di la voz o la ignoré, ahora la reconozco y la escucho. Nunca es demasiado tarde para hacer las cosas que uno sueña de joven y que uno tiene en el corazón“, expresó.

Con ese espíritu, la intérprete de “Arrasando” se siente en más contacto con el crecimiento de sus hijos, Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, de 13 y 9 años, respectivamente.

“Apoyo a mi hija. Si ella quiere hacerse algo así como mi cabello, hasta yo se lo pinto, porque es importante el experimentar y entender que uno está buscando su personalidad y dónde encaja en la vida“, aseguró Thalía.

Pero la ex Timbiriche no sólo los comprende, sino que admira que ambos han encontrado su propia identidad.

“En ellos veo el amor por la creatividad. Tal vez no sean cantantes o productores musicales, como sus padres, pero son muy creativos, les encanta la animación, hacen animaciones, sketches y escriben guiones. Me impresiona el talento que tienen y la forma en que ven la vida con curiosidad. Yo he sido muy curiosa toda mi vida y ellos tienen ese lado curioso como yo“, destacó.

Si bien aún tiene latente su niña interior, sabe que cuenta con una enorme trayectoria que inspira, así que le emociona compartir su experiencia en una charla con estudiantes por un programa de la Fundación Cultural Latin Grammy.

Desde este jueves, estará disponible en YouTube su encuentro virtual dedicado a estudiantes de la Escuela Secundaria 293 Dr. Enrique Beltrán en CDMX, y West Oso High School en Corpus Christi, Texas, misma a la que asistió Selena.

Además de que ambos colegios recibieron instrumentos donados, Thalía cree que será importante demostrarles a los estudiantes que son escuchados y sentidos después de que perdieron su normalidad, pues tiene claros los consejos que hubiera querido recibir.

“Me hubiera encantado que me dijeran: ‘Te vas a equivocar y no una vez, ¡muchas veces! Y está bien, se vale, no te preocupes, vas a aprender de eso. Trata, si no sale, sigue tratando’. Van a haber errores y aciertos, así es esto. Como adolescente, adoleces de seguridad y personalidad, estás encontrando tu lugar, tus gustos y quién eres. Pasar eso y crecer con todos los ojos y la opinión popular encima fue duro para mí, pero con los años, la terapia, el apoyo de familia y amigos, uno sale adelante“, contó.

Navidad hogareña

Después de meses dolorosos, Thalía ve la llegada de la época navideña como un momento para consentir el alma.

La cantante, que acaba de estrenar su sencillo “Feliz Navidad”, pasará las fiestas sin salir de casa, para proteger a sus seres queridos, pues para ella lo importante es lo espiritual.

“Nos rodea mucha muerte, pero hay que enfocarnos en la vida, en el amor, hay que orar por las familias que están pasándola mal y han perdido todo. La oración tiene un poder inmenso y hay que mandar luz a esas personas. Hay que enfocarnos en la Navidad, el nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones, en la esperanza, la fe, el amor y el agradecimiento“, compartió.