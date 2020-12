A días de convertirse en mamá, Fernanda Castillo comparte su atrevida sesión fotográfica

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Fernanda Castillo está a días de convertirse en mamá por primera vez, y en medio de la emoción por tener en brazos a su bebé compartió una de las últimas sesiones fotográficas de esta bella etapa de su vida.

Fue por medio de una serie de atrevidas imágenes publicadas en su perfil de Instagram, en donde la estrella de televisión que ganó fama gracias a su participación en la serie ‘El Señor de los Cielos’, presumió su avanzado embarazo.

Vistiendo una elegante bata transparente y flores sobre su cabeza, la actriz de 38 años posó para la revista Noir, en donde días antes reveló algunos detalles que vivió durante las primeras semanas de la dulce espera, en donde platicaba con su bebé para pedirle que se “escondiera” para poder trabajar.

“Durante todo el proceso yo tuve que trabajar y tenía compromisos hechos y el bebé me ayudaba. Yo le decía: ‘Tengo fotos mañana y necesito que te escondas’ y se guardaba. Suena muy raro, pero era muy tierno darse cuenta que yo sentía que me escuchaba, pensaba en que me tenía que ir a trabajar y de repente amanecía yo plana y decía no puede ser que esté pasando esto“, señaló en entrevista.

Asimismo, confesó sentir que es su primogénito quien cuida de ella: “Siento la sensación de que él me protege, más que yo lo proteja. Y que alguien tan chiquito y que es mío haga eso me sobrepasa y me emociona a un grado inexplicable. Qué bonita es la vida que te enseña que tal vez en este proceso te tienes que dejar proteger más que tú proteger”, añadió.

Fernanda Castillo y su prometido, Erik Hayser, anunciaron el embarazo el pasado 21 de agosto, y aunque prefirieron no revelar la fecha aproximada en la que se convertirán en padres, fue Angelique Boyer quien compartió que el bebé llegaría antes de finalizar el 2020.