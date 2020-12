Adiós al Profesor: Los emotivos mensajes de despedida para Alejandro Sabella

El fútbol argentino vuelve a estar de luto. Hace menos de dos semanas Diego Maradona falleció de un paro cardiorrespiratorio, y este martes 8 de diciembre el mundo le dice adiós al técnico Alejando Sabella.

Sabella falleció a los 66 años y el fútbol argentino lo despidió con múltiples mensajes de cariño y respeto, pues el también exfutbolista fue una persona muy querida en el orbe.

Clubes, jugadores y otras personalidades se despidieron de Alejandro Sabella en redes sociales.

Sheffield United are deeply saddened to hear of the passing of former player, Alejandro Sabella.

Rest in Peace, Alex. ❤️ pic.twitter.com/n2numIKK7m

— Sheffield United (@SheffieldUnited) December 8, 2020