Poncho De Nigris causa polémica por enseñarle a disparar una pistola a su hijo de 4 años

Alfonso De Nigris causó polémica en redes sociales tras publicar un video en el que se le ve enseñando a su hijo a manejar una pistola, acción que justificó diciendo que son tradiciones del monte.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde el influencer y conductor de televisión compartió con 2.3 millones de seguidores un video en el que se le ve acompañado de uno de sus hijos, a quien le ayuda a disparar un arma de fuego.

En la grabación de poco menos de un minuto de duración, se puede ver al niño de 4 años, quien toma el arma para cortar cartucho y disparar con ayuda de su padre; poco después de jalar el gatillo celebra con brincos haber dado en el blanco.

“Vamos a enseñar a tirar a Ponchito“, se escucha decir a De Nigris al inicio del clip que más tarde justificó diciendo que lo único que está haciendo es enseñarle a su hijo las tradiciones del lugar en él que creció.

“Así como mi papá nos enseñó desde niños a tirar así enseñamos a nuestros hijos. Muchos van a criticar y decir que corte cartucho y que todo estuvo mal. Les mando muchas bendiciones. Entraría en polémica, pero lo único que le estoy mostrando y enseñando son las tradiciones del monte y del rancho“, escribió al pie de la publicación que ha sido reproducida más de 400 mil veces.

Asimismo, dijo estar dispuesto a leer las opiniones de sus seguidores, pero está consciente de que únicamente entenderán los que conocen este tipo de costumbres.

“Los leo y aprendo de todos los que saben de esto entenderán y los que no van a tirar. Amor y paz los voy a leer todos los comentarios“, añadió.

Y así fue, de inmediato llegaron más de mil comentarios en los que hubo opiniones encontradas, ya que mientras unos usuarios lo criticaron severamente por dar un mal ejemplo a sus hijos, algunos más aplaudieron la educación que imparte al menor.

“Ponchito está muy chiquito todavía para eso que todavía no tiene la madurez“, “Mejor enséñale buenos modales a comer con boca cerrada“, “¡Más conciencia Poncho! Cero positivo el mensaje“, “Las tradiciones son tradiciones, no tiene nada de malo saber usar la pistola“, “Considero que no es necesario seguir ese tipo de tradiciones familiares no le hacen falta a su corta edad“, “Solo un comentario no lo tomes a mal ,es muy peque aún“, son solo algunos comentarios que se leen junto al clip.