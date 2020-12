Qué diferencias existen entre comprar en la tienda física de Costco y su sitio online

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A pesar del esfuerzo que han hecho diversas tiendas para que su sitio online de compras sea lo más cercano a la experiencia física, la realidad es que, hasta los más grandes fans de Costo admiten que la experiencia en línea no es la misma que las visitas al almacén. Incluso, Costo ha admitido que el sitio web no ha sido un foco de anteriormente. Esto no significa que debas descartar las opciones en línea. Te dejamos algunas cosas que debes saber antes de hacer tus compras vía digital.

1.-Los que no son miembros pueden comprar en línea. Cuando no eres miembro y quieres comprar en la tienda, siempre tendrás que requerir de un miembro o por medio de una tarjeta de compra Costco. En la tienda en línea podrás comprar sin tener que hacer uso de éstos.

2.-Sin embargo, tendrás que pagar un cargo extra. No, no tendrás que ser miembro para comprar en línea, pero tendrá un costo extra, al finalizar tu compra te harán un cargo del 5%, lo que significa que tal vez no obtendrás el ahorro que significa comprar en Costco.

3.-Algunos artículos no están disponibles en línea. Otra mala noticia para los que quieran comprar y no tengan membresía, algunos artículos son exclusivos para miembros, especialmente para los artículos de costo elevado, como lo son Apple y Samsung.

4.-Los precios suelen ser más elevados en línea. Puedes encontrar los mismos artículos en la tienda física y en la tienda en línea, pero puede que no pagues lo mismo. Esto se debe a dos cosas: que Costo incluye precios de manejo y envío, y sigue apostando por la experiencia de la tienda física. No obstante, los precios para artículos costosos como pantallas serán los mismos, no así para artículos más baratos.

5.-Los precios de los alimentos pueden ser más caros en línea. Uno de los beneficios de Costco es su ahorro en alimentos a granel, pero comprar en línea puede eliminar la ventaja. Costo ofrece una política de entrega de alimentos no perecederos y de hogar de 2 días, y aunque la compañía no tiene costo de entrega en compras mayores a 75 dólares, la realidad es que los artículos tienen una diferencia de precio de $1 o $2 dólares más para cubrir los costos y el plazo de entrega. El ahorro se reducirá si compras alimentos frescos o congelados.

