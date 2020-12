Un joven da una paliza a un anciano que intentaba cruzar una calle de Miami Beach

La policía está buscando a un sospechoso que dio una brutal paliza a un hombre de 70 años en Miami Beach. La agresión ocurrió el pasado 21 de noviembre, cuando el anciano esperaba cruzar la calle 10 a la altura de Alton Road, según la versión de las autoridades.

El Departamento de Policía de Miami Beach publicó el video donde se ve al sospechoso acercándose al hombre y, segundos después, golpeándolo en la cara y tirándolo al suelo antes de que se alejara.

Un testigo que vio lo sucedido se acercó rápidamente al anciano mientras que un transeúnte filmó al sospechoso alejándose de la escena.

“Te vi, ¿Por qué hiciste eso?”, el transeúnte le pregunta al sospechoso en el video.

La víctima fue trasladada a un hospital donde fue atendida por una fractura de nariz, heridas en las manos y hematomas en todo el cuerpo. Más tarde fue dado de alta y se espera que se recupere, según dijo la policía.

Miami Beach police released surveillance video Tuesday as they try to find the man who slugged 70-year-old Cesar Martinez from behind on a South Beach street corner. https://t.co/xw6fNBZAtd

— Miami Herald (@MiamiHerald) December 8, 2020