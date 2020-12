Entrenador que golpeó a niño de 9 años enfrentará cargos

El entrenador de fútbol americano infantil, Gerrell Williams enfrenta cargos criminales por haber golpeado de manera indignante a un pequeño de 9 años.

El incidente se documentó con un video que causó indignación porque se observa al entrenador de los Savannah Gators golpear a uno de sus jugadores en varias ocasiones hasta hacerlo caer al suelo.

El incidente ocurrió en el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Juvenil 2020 en Kissimmee, Florida y muestra la violenta conducta de Williams que golpea al niño en la cabeza, le grita y lo vuelve a golpear hasta que el niño pierde el equilibrio y cae al suelo.

No room in the game for coaches like this. I hope he is arrested and banned for life. pic.twitter.com/1B0F2cLiqH

— Coach Reed (@CoachReed314) December 9, 2020