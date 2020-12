La Suprema Corte rechaza el intento de Texas y Trump por invalidar la victoria de Biden

La Suprema Corte de los Estados Unidos rechazó este viernes la demanda del fiscal general del estado de Texas de bloquear los resultados electorales en cuatro estados clave que fueron ganados por Joe Biden.

La decisión del Supremo, primero reportada por CNN, constituye el golpe definitivo en las aspiraciones de Donald Trump de invalidar el triunfo de Biden. Tres de los nueve jueces de la Suprema Corte fueron puestos por el propio Presidente.

Los votos del Colegio Electoral serán oficializados el lunes.

La Corte dijo que la demanda de Texas para anular los votos en los estados de Pennsylvania, Michigan, Wisconsin y Georgia “no ha demostrado un interés judicialmente reconocible en la manera en la que otros estados conducen sus elecciones”, según la orden del supremo, publicada por diversos medios la tarde del viernes. Florida también había respaldado la demanda de Texas.

El martes, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, emitió la demanda de última hora para abrir un nuevo episodio de la batalla legal poselectoral de Trump, la cual no le ha entregado ningún triunfo.

Antes de que se diera a conocer la orden, Trump siguió poniendo presión vía Twitter y descalificando el proceso electoral sin ninguna evidencia.

If the Supreme Court shows great Wisdom and Courage, the American People will win perhaps the most important case in history, and our Electoral Process will be respected again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020