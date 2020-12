Trump en Georgia: las mismas quejas, falsas acusaciones y 10,000 personas sin mascarillas

Donald Trump encabezó la noche del sábado un abarrotado acto de campaña para el Senado en el estado de Georgia, mientras los contagios por la COVID-19 se han disparado en el país y las autoridades estatales y locales han llamado a la población a evitar los grupos numerosos y a usar mascarilla.

Acompañado de la primera dama, Melania Trump, quien fue la maestra de ceremonias, el presidente de Estados Unidos habló ante unas 10,000 personas, muchas de ellas sin cubrirse el rostro, que se congregaron en un aeropuerto regional de la localidad de Valdosta.

Este sábado se registraron en Estados Unidos 229,859 nuevos contagios del coronavirus para romper el récord de infecciones del viernes (225,594) en medio de un nuevo repunte de la pandemia en el país, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Además, hubo 2,527 nuevos fallecimientos.

La pareja presidencial asistió a Georgia para respaldar la candidatura al Senado de los republicanos Kelly Loeffler y David Perdue, quienes el 5 de enero se enfrentarán a los demócratas Raphael Warnock y John Ossoff, después de que ningún aspirante consiguiera suficiente margen el pasado 3 de noviembre.

Si ambos demócratas se imponen, se acabaría el dominio republicano del Senado en una cámara dividida exactamente por la mitad, 50 a 50.

First Lady @MELANIATRUMP in #Georgia: "We must keep our seats in the Senate." pic.twitter.com/iPIy7JKrFX

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) December 6, 2020