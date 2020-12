Milagro en Long Beach: montacargas gigante aplasta una pickup, pero la conductora sale con vida

Si los milagros existen, uno ocurrió la noche del miércoles en Long Beach, California, cuando una mujer mayor a 60 años de edad salvó la vida por centímetros.

De acuerdo con informes oficiales un gigantesco montacargas utilizado para mover contenedores cayó sobre una camioneta pickup que era conducido por la mujer sobre Hanjin Road, en las instalaciones de carga en el puerto.

Las fotos y videos de la escena muestran al vehículo de color blanco completamente aplastado por las llantas gigantes del montacargas.

#BREAKING : A horrific crash at the @portoflongbeach has sent one person to the hospital after a very large piece of equipment ran over a small pickup truck. @RoadSageLA overhead in #Sky9 as @LBFD rescued the person in the pickup. #CBSLA pic.twitter.com/sldXCKiSlY

How could this happen?? A small pickup truck was almost totally flattened by a heavy duty container mover at the Port of Long Beach. Long Beach Fire was able to extract one person and rush them to the hospital in unknown condition @CBSLA @NewsJuan @CBSLAsuzie pic.twitter.com/1ZdKNCjyfl

— Desmond Shaw (@RoadSageLA) December 10, 2020