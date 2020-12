Raspaditos hacen millonarios a dos texanos en un lapso de dos días; todavía hay más de $200 millones en premios

TEXAS – Dos jugadores de la Lotería de Texas se convirtieron en millonarios en el lapso de dos días.

Un residente de San Antonio reclamó un premio de $5 millones con un raspadito del juego “$200 Million Cash” de la Lotería de Texas esta semana, según anunciaron el oficial el lunes.

It’s a happy #WINSday for an #Atascosa resident who has claimed a $1 MILLION top prize on the Texas Lottery scratch ticket game $1,000,000 Extreme Cash! | via @KENS5https://t.co/5M1fRx2vPJ

— Texas Lottery (@TexasLottery) December 9, 2020