Todd Gloria hizo historia al jurar como primer alcalde latino y gay de San Diego

El 10 de diciembre de 2020 quedará registrado en la historia de la ciudad de San Diego como el día en que por primera vez una persona de las minorías se convirtió oficialmente en su alcalde.

Todd Gloria, quien tiene herencia nativa americana, filipina y puertorriqueña, juró como el alcalde 37 de su natal San Diego. Él también es abiertamente gay, lo que marca otro dato sin precedentes.

WATCH: Todd Gloria is officially sworn in as San Diego's mayor. https://t.co/qEZR7W4Tlb pic.twitter.com/hn2cRhmJIy — NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) December 10, 2020

“Como un chico creciendo en San Diego, prácticamente no vi a gente que se pareciera a mí liderar en algo, mucho menos ser alcalde de una ciudad de Estados Unidos”, dijo Gloria, de 42 años de edad. “Juntos haremos de San Diego un lugar donde tu código postal no determine tu destino”.

Gloria antes había sido miembro de la Asamblea del Distrito 78 de California, concejero de la ciudad de San Diego y alcalde interino (2013).

Gloria, del Partido Demócrata, apuntó que con su equipo estaba preparando una agresiva estrategia para luchar contra la pandemia. El Condado de San Diego es parte de la región del sur de California que se encuentra bajo orden de estar en casa por la pandemia debido a la poca capacidad de las unidades de cuidados intensivos en los hospitales.

“Nuestro objetivo no es volver a la normalidad. Normal no fue y no será suficiente. Este es el nacimiento de una nueva era. Nos vamos a recuperar y estaremos mejor después del COVID-19″, aseguró el nuevo alcalde, quien tiene entre sus prioridades luchar por la justicia racial, aumentar la oferta de vivienda y seguir combatiendo el cambio climático.

