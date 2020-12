Texas: Padres hispanos acusados de abusar a cuatro niños; los tenían viviendo bajo un puente

TEXAS – Cuatro niños que presuntamente estaban siendo abusados por sus padres fueron rescatados este viernes por oficiales del Departamento del Sheriff del Precinto en el área de Houston.

La pareja fue arrestada y a los dos se les entablaron cargos por haberle causado lesiones a un menor.

La madre de los niños, Mercy Amador, de 25 años, y el padrastro, William García, de 31 años, según investigadores abusaban físicamente a los niños de 6, 8, 9 y 12 años.

La Policía reportó que a eso de las 2:27 pm el viernes recibieron una llamada de un vecino que decía estar con un niño de ocho años, quien estaba pidiendo ayuda porque presuntamente él y sus hermanos estaban viviendo bajo un puente y que no podían encontrar a sus padres.

CONSTABLES ARREST MOTHER AND STEP FATHER FOR INJURY TO A CHILD AFTER WANDERING BOY WAS FOUND INJURED AND MALNOURISHED.

— Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4 (@Pct4Constable) December 14, 2020