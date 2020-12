VIDEO: El “Cucuy” Ferguson salvó su brazo de milagro en momento escalofriante del UFC

Tony Ferguson perdió el sábado en la pelea coestelar del UFC 256 en contra del brasileño Charles Oliveira. Pero el peleador estadounidense al que apodan “El Cucuy” sigue siendo objeto de admiración por soportar uno de los castigos más severos que pueda existir en las artes marciales mixtas.

Ferguson, nacido en California y que tiene raíces mexicanas, demostró su dureza al negarse a hacer “tap” cuando su oponente le aplicó una profunda palanca al brazo (armbar). El video muestra el dramatismo que se vivió en el octágono de Las Vegas, cuando se esperaba que en cualquier momento el codo de Ferguson estallara.

La chicharra sonó señalando el final del primer round justo a tiempo para que Ferguson, de 36 años, pudiera seguir en la pelea de peso ligero, pero no pudo contra el brasileño.

Your new contender at 155!

🇧🇷 @CharlesDoBronxs belongs in the conversation with the elite. #UFC256 pic.twitter.com/Iyu1UXDWDi

— UFC (@ufc) December 13, 2020