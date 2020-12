“Canelo” envió a Callum Smith a casa con su primera derrota y un aparente desprendimiento de bíceps

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Callum Smith se fue del Alamodome de San Antonio sin sus cinturones de monarca mundial supermediano con los que había llegado. El británico también se marchó con el rostro maltratado y una grotesca lesión en su brazo izquierdo.

De acuerdo con lo que el promotor Eddie Hearn le dijo a un reportero de DAZN, empresa que transmitió la pelea, Smith pudo haber sufrido desprendimiento de bíceps durante la paliza que le propinó Saúl “Canelo” Álvarez.

Per Eddie Hearn, Callum Smith may have suffered a detached bicep at some point during the fight. pic.twitter.com/yQNWpcMfkB — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020

En una imagen de video se observa cuando Smith caminaba hacia el vestidor con la cabeza abajo y una deformación en la zona del bíceps de su brazo izquierdo. También llevaba una medalla que le fue entregada por el Consejo Mundial de Boxeo.

Callum Smith needs to get that arm checked out. Got a Popeye bicep. pic.twitter.com/pHmQn1SSNl — Robert Littal BSO (@BSO) December 20, 2020

Callum Smith appears to have suffered a serious injury to his left arm vs Canelo tonight. Reports of a "detached bicep". pic.twitter.com/IENQynvmPk — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 20, 2020

Durante la pelea, Álvarez constantemente le conectó potentes golpes a los brazos y los hombros. De hecho, entre rounds se escuchó cuando el entrenador Eddy Reynoso hacía el apunte al respecto en la esquina con su peleador.

De confirmarse que Smith se rompió el bíceps, el gigante de Liverpool quedará fuera de circulación por un periodo de tiempo largo.

Con eso, su valiente defensa contra “Canelo” en la que se las arregló para evitar el nocaut pero no la derrota para ceder los títulos de peso supermediano de la AMB y de “The Ring”, será recordada con dolor adicional.

