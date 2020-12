Carlos Vela y compañía acaban con el América en la Concachampions 

El sueño del América de meterse a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf fue roto por Los Angeles FC y su líder, Carlos Vela: LAFC venció 3-1 a Las Águilas y pelearán por su pase al Mundial de Clubes frente a Tigres.

Pese a que Sebastián Cáceres adelantó al América en el marcador al minuto 11, no fue suficiente para contener a un grupo muy bien armado.

Solo le bastaron dos minutos a Carlos Vela para acabar con los sueños azulcremas, el mexicano hizo un doblete literalmente en un abrir y cerrar de ojos, al ’46 y ’47.

Al comienzo de la segunda mitad, Vela aprovechó el regalo que le dio la defensa del América en la salida y marcó el 1-1.

Goal @LAFC!@11carlosV scores the equalizer in the beginning of the second half! | #SCCL2020 pic.twitter.com/FOni7QQeJl

