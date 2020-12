Mariana Seoane confirma que dio positivo a COVID-19: “Soy asintomática”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Lamentablemente la lista de contagios por COVID-19 sigue en aumento y los famosos no están exentos de ello, este es el caso de Mariana Seoane, quien la noche de este sábado compartió con sus seguidores de redes sociales que dio positivo a una prueba que se realizó.

Por medio de una transmisión en su cuenta oficial de Instagram, la actriz y cantante mexicana dio a conocer que durante la semana se realizó dos pruebas para detectar el virus en su organismo, una de ellas fue rápida y una de PCR, mismas que dieron negativo, sin embargo, el jueves se sometió a un nuevo test rápido, pero esta arrojó un resultado positivo, razón por la cual decidió mantenerse en aislamiento.

“Les cuento que me hicieron prueba PCR, el lunes salí negativa, el martes me hicieron el test rápido y salí negativa. Solo el miércoles no nos hicieron prueba, el jueves me hicieron prueba y salí positiva y ya es que me guardé“, explicó.

Durante la misma transmisión, la intérprete de “Niña Buena” compartió con sus fans que hasta el momento no ha presentado ningún síntoma, por lo cual se considera afortunada.

“Les cuento que soy positiva al COVID soy asintomática, nos están haciendo pruebas todo el tiempo y por eso ya me aislaron. Lo quiero compartir porque la gente que somos asintomáticos nos sentimos perfectos, entonces no te quedas guardado en tu casa, es por eso que hay tanto COVID en todas partes, ahorita yo estoy en Florida en un proyecto con Telemundo. Ahorita estaré guardadita me siento muy bien“, añadió.

Aprovechó el momento para pedir no bajar la guardia y mantener los cuidados necesarios para evitar más contagios, una de estas medidas es seguir usando cubrebocas adecuadamente, además de mantener una actitud positiva: “Estense checando por favor, conciencia civil, no se confíen. Tómense vitamina C, Zinc, vitamina D, aliméntense bien, hagan ejercicio y manténganse positivos a pesar de lo que sea que con una buena actitud todo sale bien“, pidió.

Por otro lado, también informó que desafortunadamente su mamá, quien se encuentra en México, también está contagiada de Coronavirus, por lo que pidió unirse en oración para su pronta recuperación: “Les pido muchas oraciones para mi mamá que también tiene COVID pero está en México, primero Dios va a estar muy bien”.

Actualmente, Mariana Seoane se encuentra trabajando en la serie de Telemundo ‘La suerte de Loli’, junto a otras estrellas como Silvia Navarro, Jacky Bracamontes, Gaby Espino, Christian Chávez y Osvaldo Benavides, entre otros.