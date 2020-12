Polémico video parodia con la imagen de Hitler dispara investigación interna en la Policía de San Diego

Un polémico vídeo en el que aparentemente se usa un popular video de parodia de Hittler y se menciona al alcalde de la ciudad y al jefe Departamento de Policía de San Diego (SDPD), California ha causado polémica en la institución y ha disparado una investigación interna, anunciaron las autoridades el pasado sábado.

Información difundida por varios medios locales de la ciudad de San Diego, aseguran que el vídeo parodia fue creado y compartido entre varios oficiales luego de que la SDPD iniciara una investigación interna en contra de agentes que habían sido visto comiendo en un restaurante en La Jolla, a pesar de estar prohibido por la orden estatal del coronavirus.

La nueva versión del video, que en sí es muy popular en redes sociales y es un fragmento de la película Downfall del año 2004, no se hizo pública, pero un vocero de SDPD aseguró al San Diego Union Tribune que en el material audiovisual se hacen comentarios homofóbicos sobre el nuevo alcalde de la ciudad Todd Gloria, quien es abiertamente homosexual, y además menciona al jefe de la institución David Nisleit.

El video que desató la investigación, sería una adaptación de esta escena de la mencionada película.

En el video, “Se agregaron subtítulos que hacen una referencia negativa de la comunidad y del liderazgo del departamento. Además, hace comentarios homofóbicos en contra del alcalde”, según declaraciones del teniente Shawn Takeuchi citadas por el mencionado medio local.

San Diego police are investigating a video that features images of Nazi leader Adolf Hitler and a bigoted slur aimed at Mayor Todd Gloria that’s been making its around the department. https://t.co/ffzMdbxoDh

— Jane Q (@JaneQFactor) December 20, 2020