Aparece muerto a balazos un joven jugador de béisbol en su apartamento de Florida

Las autoridades del sur de la Florida han iniciado una investigación tras descubrir que un popular jugador de béisbol universitario apareció muerto a balazos en el interior de su apartamento en West Palm Beach.

La víctima ha sido identificada como Derek Becker, de 21 años, y según la versión oficial fue encontrado dentro de su apartamento en Community Drive, no muy lejos del campus de Keiser University, donde fungía como jugador del equipo de béisbol Seahawk.

Praying for the whole Becker family during this heartbreaking time. #Forever2 🖤🙏 pic.twitter.com/zze7dst0e7

El joven fue declarado muerto en el lugar y la policía está trabajando en la hipótesis de un tiroteo como única razón de su muerte. Sin embargo, las autoridades no han dado más información sobre el suceso porque la investigación sigue en curso.

“Se produjo una desafortunada muerte durante las fiestas de final de año y la Keiser University está de luto por la pérdida de uno de los nuestros, Derek Becker”, señaló el Dr. Arthur Keiser, director ejecutivo y rector de la universidad.

Cohoes Athletics is devastated to hear the news of the passing of Derek Becker. Derek was an extremely hard worker, the ultimate competitor, a fantastic athlete, and a great young man. Our thoughts and prayers are with his family. RIP#2@CohoesSchools pic.twitter.com/lqPmXGFbLn

— Jeff Huneau (@CohoesAthletics) December 21, 2020