VIDEO: Clientes de mercado latino en Los Ángeles hacen filas de tres horas para comprar masa

Los tamales son uno de los platillos más populares de las fiestas navideñas entre los hispanos en Estados Unidos y específicamente en el sur de California. Por eso, cuando una tienda vende masa de calidad, las filas para adquirirla pueden ser interminables.

Eso es justamente lo que se vio este miércoles en las afueras de uno de los mercados Amapola del área de Los Ángeles, según el reporte del canal ABC7. Los clientes esperaron hasta tres horas para poder comprar la masa con la cual prepararían sus tamales.

🫔🫔Tamales season is in full swing! Some customers told me they waited in line for about three hours to buy their masa (tamale dough) at La Amapola Deli & Market. The story at 5:30 p.m. on ABC7 🫔🫔 pic.twitter.com/k35La5Lhmw

— Eric Resendiz (@abc7eric) December 24, 2020