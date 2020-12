Agenda de eventos: diversión para toda la familia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

RDB en concierto virtual

No, no estarán todos los miembros de RBD, pero sí la mayoría de los integrantes de esta banda mexicana que hizo revuelo hace más de una década. Cuatro de ellos serán parte de Ser o parecer, un concierto virtual que ofrecerán el sábado y que podrá accederse desde cualquier parte del mundo.

Anahí, Maite, Christopher y Christian son los RBD que formarán parte de esta reunión virtual. Poncho y Dulce María no estarán presentes, aunque el resto de sus compañeros los “traerán” al show porque les rendirán un tributo. Por su parte, los que sí estarán en el concierto interpretarán los éxitos que hicieron de la banda un fenómeno internacional hace doce años, entre ellos “Sálvame”, “Enséñame” y “Ser o parecer”. Sábado 3 pm, hora del Pacífico. Boletos $25. Detalles en seroparecer.world.

Concierto de rocanrol

Hace media década, Enrique Guzmán fue una de las figuras más notorias de la escena rocanrolera en México y en América Latina. Ahora, con el resurgimiento de los conciertos de los artistas de antaño, este cantante decidió que era tiempo de mostrar que él también todavía tiene algo que ofrecer. En Enrique Guzmán, se habla español, el intérprete de canciones como “Tu cabeza en mi hombro” y “Payasito” cantará en vivo y contará con varios invitados sorpresa, entre ellos, posiblemente, su hija la rockera Alejandra Guzmán. La transmisión será en vivo por Cinépolis Klic. Sábado 7:30 pm, hora del Pacífico. Boletos $13. Informes live.cinepolisklic.com.

Musical de navidad

El Wallis Annenberg Center for Performing Arts estrenará un musical que fue creado con la más avanzada tecnología, “Estella Scrooge: A Christmas Carol with a Twist”, una producción que integra a un elenco de 24 destacados artistas de Broadway. Esta es una creación de John Caird, director ganador de un Tony y un Olivier por “Les Misérables” y “Nicholas Nickleby”, y de Paul Gordon, nominado a un Tony por “Jane Eyre” y “Pride and Prejudice”.

Esta obra, cuya transmisión ya está disponible, es la primer pieza de teatro digital filmada en su totalidad durante la pandemia. Fue filmada con técnicas de pantalla verde y ambientes digitales surrealistas en tercera dimensión, en los que se integró la actuación real de los artistas para darle vida a la historia en una forma novedosa. En ella, Estella Scrooge (Betsy Wolfe), una descendiente de su famoso tatara tatara tatarabuelo, Ebenezer, es una magnate de Wall Street con inclinación a ejecutar hipotecas. Cuando un hotelero en Pickwick, Ohio, de donde es ella, ha fallado en pagar la hipoteca, decide ser ella misma quien vaya a esa ciudad para echar al deudor, pero al llegar se da cuenta de que se trata de un amigo de la infancia. Como se acercaba una nevada, Estella se tiene que alojar en el hotel, donde están refugiados desposeídos y enfermos, y donde esa noche como le sucedió a Ebenezer, recibe tres inesperadas visitas. Disponible hasta el 3 de enero. Boletos $29.99 a $44.99. Detalles en thewallis.org/scrooge.

Ópera de Lorca

Los Angeles Opera lanzó The Five Moons of Lorca (Las cinco lunas de Lorca) como parte de su serie Digital Shorts; se trata de una composición de Gabriela Lena Frank y del libretista Nilo Cruz.

Como parte de la plataforma On Now de la LA Opera, hasta ahora se han comisionado diez nuevos trabajos para esta serie. El primero de ellos, Las cinco lunas de Lorca, es una revisión de la pieza de Frank y de Cruz de 2016 acerca del asesinato del poeta Federico García Lorca al inicio de la Guerra Civil española. Combina la belleza y el trágico fin de la vida de Lorca, y sirve como comentario sobre los peligros de la intolerancia política y cultural. Fue filmada en el Dorothy Chandler Pavillion, lo que marca la primera presentación de la LA Opera en ese escenario desde marzo. Con la bailarina Irene Rodríguez, el contratenor Jacob Ingbar, el pianista Nicholas Roehler y miembros del LA Opera Chorus. Gratis. La transmisión termina el viernes. Detalles en laopera.org/lorca.

Celebración navideña

La que ha sido una tradición de seis décadas en la ciudad de Los Angeles, ahora será una festividad que solo se podrá ver y disfrutar virtualmente. La L.A. County Holiday Celebration contará con la participación de más de dos decenas de artistas de varias disciplinas y géneros musicales en una jornada de tres horas que se podrá ver en vivo a través de dos sitios web.

Entre los artistas que participan están la American Youth Symphony, el Ballet Folklórico de Los Angeles con el Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar, la banda de folk latino Cuñao, el Gay Men’s Chorus de Los Angeles, la Jung Im Lee Korean Dance Academy, la Pacífico Dance Company, Ricardo Lemvo and Makina Loca, el trío Tres Souls y la Versa-Style Dance Company. Hoy de 3 a 6 pm, hora del Pacífico. Se podrá ver a través de pbssocal.org, kcet.org y holidaycelebration.org. Luego, de manera diferida, de 7 a 10 pm, hora del Pacífico en los mismos sitios web.

Festival de cine infantil

En esta ocasión, en su décima quinta edición, Los Angeles International Children’s Film Festival, será transmitido en línea, e incluye más de 120 cortos, entre los que hay trabajos animados, de acción en vivo y documentales. Están agrupados por edades desde para niños pequeños hasta adolescentes.

Los trabajos se podrán a través de Vimeo y en las redes sociales del LAICFF. El enlace para las transmisiones se colocará en el sitio oficial conforme de acerque la fecha. Los cortos son de muchas partes del mundo (la foto pertenece a “Cracks in the Pavement”, de Argentina). Es gratuito y está disponible en cualquier parte del planeta. El 31 de diciembre el festival llevará a cabo una “fiesta” de fin de año a través de Zoom, a las 3 pm, hora del Pacífico, con la presencia de algunos invitados especiales tanto del mundo de la animación como del cine. Todo el festival es gratis. Del sábado al 3 de enero. Informes childrensfilmla.org​.​