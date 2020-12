Latino que murió a bordo de un vuelo de United cuando viajaba a Los Ángeles tenia coronavirus

Lo que parecía un vuelo de rutina entre Orlando y Los Ángeles para la tripulación de cabina de United Airlines, terminó siendo una pesadilla luego de que un hombre colapsara en pleno vuelo poco después de haber despegado el pasado 14 de diciembre.

Isaias Hernández, un residente de Los Ángeles de 69 años, sufrió complicaciones respiratorias y terminó tendido en el suelo del avión totalmente inconsciente mientras que la tripulación preguntaba en la cabina si había algún médico a bordo, por lo que el veterano de la Armada y técnico especialista de emergencias, Tony Aldapa salió al rescate del hombre hispano y, junto a otros dos voluntarios, aplicaron la maniobra de recusación pulmonar a Hernández cuando aún estaban en el aire.

En medio de la emergencia el piloto decidió hacer aterrizar inmediatamente en New Orleans donde el hispano fue llevado a un centro de asistencia médica donde fue declarado muerto, según un comunicado de United Airlines al que Los Angeles Times tuvo acceso.

Al cabo de unos días, el médico forense confirmó que el hombre murió por fallas respiratorias causadas por el coronavirus, lo que hizo que United se dedicará junto con el CDC a contactar a todos los pasajeros a bordo del vuelo.

