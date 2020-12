Tarjeta Roja: Recuerdo perfecto “La Noche del Cirujano”

Recuerdo perfecto aquella noche cuando pasó lo impensable: Julio César Chávez se fue a la lona por primera vez en su carrera y en nuestras vidas.

No soy un experto en boxeo, pero recuerdo perfectamente las sensaciones de aquel 29 de enero del 94: antes de la pelea todo era excitación, las peleas de Chávez paralizaban por completo al país y todos nos arremolinábamos al pago por evento más cercano a nosotros, siempre acostumbrados como mexicanos a ganar a través de Chávez. A ser los mejores.

Comenzó la pelea y desde el principio algo no andaba bien, Chávez comenzó a jalar aire por la boca muy temprano, parecía que no estaba bien preparado y así fue, solo que de eso nos enteramos tiempo después.

Randall atacaba con todo y JC se movía cauteloso por el ring, inseguro, como nunca antes. En el segundo round le empezó a caer el castigo de forma sistemática, el mexicano sintió la presión y se vio obligado a dar dos golpes bajos y eso también lo puso en desventaja.

Sad to read the news that Frankie Randall, one of my favorite fighters growing up, has died. An extremely talented fighter who was avoided for years, he produced the victory of a lifetime when he finally got his shot against Julio Cesar Chavez

RIP Surgeon pic.twitter.com/L6SkB6teGg

— Aris Pina (@PunchZoneAris) December 23, 2020