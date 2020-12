Texas: Policías encuentran armas, narcóticos y dinero al ejecutar orden de arresto de un hispano

TEXAS – Varias armas de fuego cargadas, libras de marihuana y otros narcóticos fueron encontrados en la residencia de un sospechoso mientras que los oficiales de la Policía ejecutaban una orden de arresto en el área de Houston.

La Oficina del Sheriff en el Precinto 4 del del Condado Harris informó que oficiales de la Unidad de Operaciones Especiales arrestaron a Justin Jiménez, de 25 años.

Al sospechoso se le entablaron cargos por evadir arresto, posesión de armas de fuego, posesión de marihuana con la intención de distribuir y lavado de dinero.

