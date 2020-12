Estudiante hispana que tuvo a su padre detenido por ICE en California es admitida en Harvard

Cielo Echegoyén, una joven de 17 años del sur de California, les ha dado a sus padres el mejor regalo de Navidad que hubieran podido desear, luego de que la estudiante de preparatoria fue aceptada de manera anticipada en la Universidad de Harvard.

La gran noticia, que Cielo celebró con sus seres queridos de manera muy emotiva, cobra un valor y sentimiento especial por los obstáculos que ellos han enfrentado a través del tiempo.

Según un reporte del canal Telemundo 52, el padre de la joven, Héctor, estuvo un tiempo detenido por Migración en el centro de detención de Adelanto.

SHE DID IT! Cielo Echegoyen celebrates her early acceptance to Harvard University with family. Echegoyen graduated from Santa Ana High School in California and is the 5th person in her school district to be accepted to Harvard. Congratulations! pic.twitter.com/fsKBWinud6

— GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) December 20, 2020