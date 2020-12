Milagro de Navidad: mujer sobrevive tras caer su auto más de 100 pies por un acantilado

En lo que puede considerarse un milagro de Navidad, una mujer sobrevivió luego de que el auto que conducía cayó más de 100 pies desde lo alto de un acantilado en San Francisco.

El accidente ocurrió la mañana del viernes cuando el vehículo salió de Skyline Boulevard cerca de Fort Funston, aterrizando en la playa Ocean.

Los bomberos respondieron al accidente y rescataron a la mujer en condición estable, para luego llevarla a un hospital donde fue internada en condición seria.

UPDATE- ONLY ONE VICTIM FEMALE ADULT RESCUED BEING TAKEN OFF BEACH NOW BY CLIFF RESCUE 34 — WE WILL NOT BE USING THE HELICOPTER https://t.co/fvSFR6vJkl pic.twitter.com/qEbzTDjk1O

— SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) December 25, 2020