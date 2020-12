Aparece monolito gigante hecho de galleta en lo alto de la ciudad de San Francisco

El 2020 fue el año de los monolitos gigantes, con la aparición de varios de ellos de manera misteriosa en Estados Unidos y otros países. Y en este Día de Navidad apareció uno más, pero esta vez la pieza fue distinta a todas las anteriores.

Los residentes de San Francisco se llevaron la sorpresa cuando vieron un monolito hecho con pan de jengibre (gingerbread) en lo alto de un parque público. Fue una grata sorpresa que algunos llamaron “un milagro” de Navidad.

Gingerbread monolith atop Corona Heights in San Francisco this morning. And it was briefly framed by a rainbow to boot 🌈 ✨

No se supo de inmediato quién fue el autor de la obra, pero las autoridades del parque dijeron que no tocarían el monolito hasta que éste colapsara por sí solo.

Sin embargo, la galleta gigante de más de 7 pies de alto no duró mucho de pie en el parque de Corona Heights y este sábado apareció hecha pedazos al parecer debido a la lluvia.

Whats left of the gingerbread monolith that appeared in San Fran. Xmas storm toppled it down. Now even my beagle took part in sniffing this craze. #GingerbreadMonolith #monolith https://t.co/BsPuPoQXB9 pic.twitter.com/DlujZNwTkt

— paul mariano (@pom_travels) December 26, 2020