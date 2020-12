Otro misterioso monolito metálico aparece en California

La secuela de los misteriosos monolitos continúa y una segunda estructura metálica y triangular apareció por segunda vez en California y fue descubierto el pasado lunes en Santa Clarita.

Montañistas que acuden regularmente al sendero de Canyon Country Park, descubrieron el misterioso monolito en la cima de una colina del mencionado lugar.

Canyon Country Park in Santa Clarita another Monolith has appeared

Nothing mysterious about these objects and this one is actually poorly made. pic.twitter.com/E6LDfmnzCv

— Tony (@Mrtdogg) December 7, 2020