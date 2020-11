El misterioso monolito de metal que hallaron casualmente en una remota región de Utah

Trabajadores estatales volaban sobre el sureste de Utah en busca de ovejas como parte de una tarea de rutina. En cambio, encontraron algo sacado directamente de una película de ciencia ficción: un extraño monolito de metal en medio de un área rural.

Desde un helicóptero, los oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Utah vieron un gran monolito de metal, un solo bloque al parecer hecho de metal o piedra, la semana pasada. Estaba asentado en la región de rocas rojas de Utah en el sureste del estado. Los funcionarios no tienen idea de cómo o cuándo llegó allí, o quién podría haberlo colocado.

“Eso ha sido lo más extraño que me he encontrado en todos mis años de vuelo”, dijo el piloto de helicóptero Bret Hutchings a KSLTV.

Hutchings dijo que la estructura parecía tener de 10 a 12 pies de alto, y parecía que estaba plantada allí, no caída del aire. En cualquier caso, los funcionarios del Departamento de Seguridad Pública dijeron que no es legal.

“Es ilegal instalar estructuras o obras de arte sin autorización en terrenos públicos administrados por el gobierno federal”, dijo el Departamento de Seguridad Pública de Utah en un comunicado. “No importa de qué planeta seas”.

La apariencia de algo de fuera de este mundo que tiene la estructura, también impactó en las redes sociales.

Y muchos lo relacionaron, con extraterrestres…

Alguien que puso monolitos en Utah antes…

In honor of the monolith in Utah, here's something I made in Utah in the actual year 2001: pic.twitter.com/j4ZhsJCSEi

Mientras que otros “demuestran” que hace años que está en ese lugar:

How it Started, How it is going

Mystery monolith in Utah has been there at least 4 years, Covert Shores goes off topic https://t.co/Ij713EBLrx pic.twitter.com/Dq3Ye7DTwQ

— H I Sutton (@CovertShores) November 24, 2020