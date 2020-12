Trump aumenta presión por ayuda de $2,000 por persona

El presidente Donald Trump rechaza firmar la ley de estímulo contra coronavirus de $900,000 millones de dólares que aprobó el Congreso la semana pasada y presiona por un cheque de ayuda de $2,000 dólares.

“$2,000 + $2,000 más por otros miembros de la familia. No $600. Recuerden, ¡fue culpa de China!”, escribió el mandatario en Twitter el sábado por la noche.

$2000 + $2000 plus other family members. Not $600. Remember, it was China’s fault!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020