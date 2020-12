Trump pide ahora $2,000 dólares más otros $2,000 de ayuda económica

Donald Trump no cambia de posición y volvió a decir que quiere que el cheque de estímulo sea de $2,000 dólares más otros $2,000 para otros miembros de la familia y culpó a China por el brote de coronavirus, COVID-19.

$2000 + $2000 plus other family members. Not $600. Remember, it was China’s fault!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020