Trump presiona al Congreso para que aprueben cheque de estímulo

El presidente Donald Trump, cuya administración ha dejado en gran medida las negociaciones a los líderes del Congreso, se quejó a primera hora de este domingo debido a que no se había llegado a un acuerdo para un paquete de ayuda económica.

“¿Por qué el Congreso no le está dando a nuestra gente un proyecto de ley de estímulo? No fue culpa de ellos, fue culpa de China”, . “Hazlo, y dales más dinero en pagos directos”, dijo Trump en Twitter.

Why isn’t Congress giving our people a Stimulus Bill? It wasn’t their fault, it was the fault of China. GET IT DONE, and give them more money in direct payments.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2020