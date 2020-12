Trump insiste con $2,000 dólares de ayuda económica y califica como “miserable” la de $600

Donald Trump asegura que quiere sacar adelante a las personas con cheque de estímulo de $2,000 dólares pues considera que los $600 aprobados por congresistas no son suficientes.

Mediante su cuenta de Twitter calificó de miserables los $600 dólares e insistió en que sean $2,000 dólares los que las personas afectadas por el coronavirus reciban

I simply want to get out great people $2000, rather than the measly $600 that is now in the bill. Also, stop the billions of dollars in “pork”.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020