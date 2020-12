Californianos ignoran recomendaciones de las autoridades de salud y abarrotan las tiendas después de navidad

Cientos de compradores en búsqueda de los descuentos posteriores a Navidad y haciendo devoluciones de regalos, llenaron este fin de semana los centros comerciales de California, a pesar de las advertencias de las autoridades de salud y las restricciones por el aumento de casos de coronavirus que mantiene a los hospitales a su mayor capacidad.

Las largas filas para entrar a las tiendas en los centros comerciales, que están trabajando tan sólo a un 20% de su capacidad, se vieron el domingo en las grandes urbes californianas como Los Ángeles y San Francisco.

La salida de los compradores se dio en contraría de las advertencias de los funcionarios de salud por el alza de casos que registraron en el último día 50,141 nuevos contagios de sábado a domingo, para un total de 2.122.806 casos, según datos revelados el domingo por el Departamento de Salud de California.

Las muertes relacionadas con el coronavirus en un solo día sumaron 237, para un total acumulado de 24,220 decesos en total en el estado más poblado de Estados Unidos.

Los Ángeles sigue siendo el foco de la pandemia con 29,464 casos positivos en total desde que comenzó la emergencia sanitaria.

Health inspectors and authorities stepped up enforcement at restaurants and shopping malls over the post-Christmas weekend as they desperately seek to curb a coronavirus surge that already has filled hospitals in California well beyond normal capacity.https://t.co/1ZAWMrI4SL pic.twitter.com/AEBY99uMR3

— KPBS News (@KPBSnews) December 28, 2020