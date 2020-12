Ja Morant de los Memphis Grizzlies sale en silla de ruedas por impactante lesión

Ja Morant, la joven estrella de los Memphis Grizzlies, sufrió una impactante lesión durante la victoria de su equipo a los Brooklyn Nets por marcador 116-111 por lo que tuvo que dejar la duela en silla de ruedas.

Ja Morant, ganador del premio al Novato del Año se lastimó en una acción defensiva cuando saltó para intentar bloquear un lanzamiento del francés Timothé Luwawu-Cabarrot y al caer se dobló dramáticamente el tobillo.

Hasta el momento se desconoce la magnitud de la lesión en el tobillo de Ja Morant que fue retirado del Barclays Center de Brooklyn (Nueva York) en silla de ruedas con grandes gestos de dolor.

Ja was taken off the floor in a wheelchair after an apparent lower leg injury

Prayers up 🙏 pic.twitter.com/OBY7QVjAcK

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 29, 2020