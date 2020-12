Recomiendan no bañarse, jugar o surfear en playas de Los Ángeles por contaminación tras las lluvias

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles ha emitido una alerta por posible contaminación de las aguas en las costas del condado luego de la primera tormenta invernal de la temporada.

Luego de que lloviera durante la noche del domingo y todo el lunes, las autoridades de salud han advertido que las lluvias pueden arrastrar bacterias, químicos, escombros, basura y otros agentes peligrosos para la salud pública, por lo que ha recomendado evitar las actividades cerca de las costas y el uso de la misma durante varios días.

Beach Water Use Advisory: Advisory for all Los Angeles County beaches in effect until Thursday, December 31 at 7:00 a.m. #LARain

View https://t.co/Q4XlRN3Usz pic.twitter.com/ygi6GRpm1b

— LA Public Health (@lapublichealth) December 28, 2020