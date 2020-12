Angela Bassett: “Películas como Soul y Coco muestran que somos más parecidos que diferentes”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En “Soul”, la última película de Pixar recién estrenada en Disney+, el protagonista Joe Gardner (voz de Jamie Foxx) es un profesor de música en una escuela de Nueva York cuyo sueño frustrado es dedicarse al jazz. La oportunidad de su vida le llega cuando actúa en la ciudad la conocida saxofonista Dorothea Williams, que necesita un pianista a última hora.

Williams es la líder de su banda de jazz. Exitosa, energética y exigente, pero también justa, pronto reconoce el talento de Gardner. Para poner voz a este personaje uno se imagina pocas actrices más adecuadas que Angela Bassett, en cuya carrera abundan roles de mujeres afroamericanas fuertes, inteligentes y de éxito, ya desde su histórica interpretación en 1993 de Tina Turner en “What’s Love Got to Do with It”, con el que se convirtió en la primer actriz afroamericana en ganar un Globo de Oro.

Desde entonces Bassett, siempre activa políticamente, ha buscado roles en los que se da una imagen positiva de la mujer afroamericana, en muchos casos personajes reales como Betty Shabazz –la esposa de Malcolm X–, Coretta Scott King –esposa de Martin Luther King Jr. –o Katherine Jackson –la madre de Michael Jackson–. Recientemente interpretó a Queen Ramonda en la taquillera “Black Panther”.

Hablamos con la actriz de 62 años sobre su trabajo en “Soul”, la importancia de tener personajes protagonistas de minorías y el momento político actual.

Pregunta: Estuvo en “Black Panther”, que hizo historia. Ahora en “Soul” vemos al primer protagonista afroamericano en una película de Pixar. ¡Ya era hora!

Angela Bassett: ¡Absolutamente, ya era hora! Es muy importante. Este tipo de películas están dirigidas a mentes jóvenes y abiertas a ver otras culturas. Como fue “Coco” con la cultura mexicana y latina. Y ahora “Soul”. Son historias reconfortantes, humanas, que muestran que somos más parecidos que diferentes. Todos tenemos sueños, deseos, familias… Aquéllos que nos alientan y nos quieren proteger. Todos queremos hacer algo y ser alguien. No queremos que nos supriman, ni nos tiren para abajo, ni nos hagan de menos, ni que no tengamos oportunidades por algo que no hemos elegido. Todos queremos hacer lo mejor posible de nuestras vidas. En filmes como éstos tenemos la oportunidad de mostrar que todos somos una gran familia humana.

P.: Es una película especial que habla de “después de la vida”, pero también de lo que pasa “antes de la vida”, un concepto muy original. ¿Qué pensó cuando leyó el guion por primera vez?

A.B.: ¡Nunca leí el guion! Los personajes de Jamie y Tina [Fey, que da voz a 22, un alma sin cuerpo] tienen un viaje más completo, y quizás ellos tuvieron la oportunidad de leerlo completo. Pero en estas películas animadas los guiones cambian tanto durante el proceso…

P.: ¿Qué le dijeron entonces cuando le ofrecieron el papel?

A.B.: Que ella era una saxofonista de jazz que tiene su propia banda y el protagonista tiene una audición porque quiere tocar con ella. Y yo amo el jazz, amo la música y amo a las mujeres que son jefas, dueñas de su propio destino y en control, las mejores en su campo. Eso me atrajo.

P.: Dorothea Williams es un personaje muy cool. Al ver la película se queda uno con ganas de verla más.

A.B.: ¡Gracias, gracias! Así me escribieron, jajaja. Ella es formidable, poderosa. Misteriosa. ¡Es la mejor!

P.: En el pasado ha apoyado a Barack Obama, Hillary Clinton… ¿Cómo valora la elección de Kamala Harris como la primera mujer vicepresidenta?

A.B.: Se venía gestando hace mucho. Podemos estar muy orgullosos de nosotros mismos por romper ese techo de cristal. Hay otros países que han tenido mujeres liderando desde hace años. Ya era hora. Es algo que nos hemos sacudido de encima, espero. Y sí, ella es mujer, de color, y es un enorme intelecto y un activo tremendo para la Presidencia y para el país. Está al servicio del pueblo. Estoy orgullosa y agradecida de que hayamos sido capaces de alcanzar este momento de intenso significado. Necesitamos recuperar tanto terreno perdido. Pero creo que estamos ante un nuevo día con grandes posibilidades. Tenemos que encontrar el bien en todo esto que hemos pasado. Y si ese bien es un momento de valoración, de entendimiento, de conversaciones honestas y verdaderas… Entonces, ¡aleluya! Lo superamos.

