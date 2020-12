Gran parte de California empezará el 2021 con orden de permanecer en casa

El confinamiento que empezó el 6 de diciembre inicialmente por tres semanas, no terminará en al menos dos regiones de California y el 2021 empezará con una orden de de quedarse en casa además de muchas restricciones en las operaciones comerciales en varios condados del estado.

Las regiones del Valle de San Joaquin y el Sur de California, las cuales agrupan a 23 condados, deberán permanecer bajo una orden de confinamiento por al menos otras tres semanas, según lo expresado en una rueda de prensa este martes por el Secretario de Salud y Servicios Humanos de California, Dr. Mark Ghaly.

Sin embargo, las regiones de Sacramento y el Área de la Bahía, las cuales también sido incluidas en la orden de confinamiento de inicios del mes, pudieron dejar atrás las restricciones del estado tras presentar un mejoría.

The stay-at-home orders for San Joaquin Valley and Southern California are being extended.

We must continue to do our part to protect each other by engaging in fewer activities with fewer people, keeping masks on anytime you leave the house, and staying home. pic.twitter.com/6mFVYdHeAa

— CA Public Health (@CAPublicHealth) December 29, 2020