Fallecidos por coronavirus colapsan las morgues del condado de San Diego

Las muertes suscitadas por el coronavirus durante el fin de semana en San Diego hicieron colapsar las morgues del sistema de salud del condado del sur de California, obligando a los hospitales a pedir ayuda para almacenar los cadáver y evitar su descomposición.

De acuerdo a información revelado por el diario Los Angeles Times, el hospital Sharp Grossmont Hospital de San Diego pidió ayuda de funerarias para remover al menos cinco cuerpos de la morgue y almacenarlos en otro lugar debido a que no tenían más capacidad en la oficina forense del centro asistencial.

El Médico Examinador Forense interino del condado de San Diego, Dr. Steven Campman le confirmó al diario angelino el lunes que al menos cuatro hospitales del condado le habían notificado a su despacho que sus morgues estaban llegando al máximo de la capacidad.

