Houston alcanza los 400 asesinatos antes de que termine el año; la cifra rompe récords

TEXAS – La crifra es alarmante: 400 personas han sido asesinadas en Houston en lo que va del año.

El promedio de asesinatos es de un poco más de un asesinato por día y significa un ascenso de un 42% respecto a 2019.

Por si fuera poco, la cantidad de 400 supera por 100 las cifras que se establecieron en los años del 2015 y 2016, cuando se registraron 300 asesinatos respectivamente.

Historic crime reductions & the renaissance of our urban communities are being thrown away. For what? pic.twitter.com/Nf9fhBL2Sl

🚨This year, law-abiding citizens saw the real-life consequences of elected officials embracing pro-criminal, revolving-door policies. The result: our communities suffered.

Las autoridades admiten que la violencia en la ciudad ascendió de manera preocupante, y no solamente los asesinatos han ido incrementando; los asaltos agravados también llevan una tendencia ascendente.

El índice de asesinatos en Houston ha crecido en los últimos 10 años, pero en los años 2017, 2018 y 2019 se registraron descensos dándoles a las autoridades la esperanza de que la ciudad se dirigía en la dirección correcta. El masivo crecimiento en lo que va del 2020 ha matado esas ilusiones.

El jefe de la Policía de Houston, Art Acevedo, ha dicho que una de la problemática que enfrentan sus oficiales y el sistema criminal en general tiene que ver con la pandemia, porque los sospechosos no están siendo programados para corte y se han retrasado los juicios.

2020 can’t end fast enough. Our city, state, & nation have suffered much from the impact of COVID; illness, death, economic malaise, and an increase in violence.

Sadly, as of today, 400 Houstonians have been victims of murder. Together we must and will stem the tide in 2021.

— Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) December 29, 2020