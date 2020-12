Jennifer Aniston recibe críticas a causa de su adorno navideño relativo a la pandemia de COVID-19

Este año Jennifer Aniston publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías que fueron muy populares, pero uno de sus recientes posts (casualmente en el que ella no aparece) ha causado polémica.

En sus historias de esa red social, la actriz publicó una fotografía en la que muestra un adorno navideño con el texto “nuestra primera pandemia 2020”. Aunque muchos de sus fans la defendieron argumentando que la estrella de la serie “Friends” estaba siendo sarcástica, otras personas la criticaron duramente, señalando que la publicación fue una ofensa a quienes han perdido a sus seres queridos este año a causa del COVID-19 (la imagen no contaba con un pie de foto, ni un mensaje adicional escrito por Aniston).

Everyone hating on #JenniferAniston because of a damn ornament??! Maybe she's using it as a reminder of how quickly life can change. Jeez some people are so triggered! pic.twitter.com/XMNlUtnJUF

— **Lux** (@Lucy_2287) December 26, 2020