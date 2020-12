Muere de COVID-19 representante electo por Louisiana. Tenía 41 años

El representante electo Luke Letlow, republicano de Louisiana, murió de coronavirus este martes por la noche, según publicó Politico, que cita varias fuentes.

Letlow, de 41 años, anunció el 18 de diciembre que había dado positivo de COVID-19 y estuvo en cuidados intensivos en Ochsner LSU Health in Shreveport. Deja a una esposa y a dos hijos pequeños/

“La familia agradece las numerosas oraciones y el apoyo de los últimos días, pero pide privacidad durante este momento difícil e inesperado”, dijo la familia en un comunicado al Monroe News-Star.

Letlow fue jefe de gabinete del exrepresentante Ralph Abraham (también republicano de Louisiana) antes de ser elegido para ocupar ese mismo escaño y habría tenido que prestar juramento en el Congreso este domingo. Es el primer miembro o miembro electo del Congreso que muere por coronavirus.

El gobernador John Bel Edwards ofreció sus condolencias a través de Twitter: “Es con gran pesar que @FirstLadyOfLA y yo ofrecemos nuestras condolencias a la familia del congresista electo Luke Letlow por su fallecimiento después de una batalla contra el COVID-19. #Lagov”.

