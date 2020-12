Un niño presencia cómo matan a su padre por una discusión por un cable que pasaba por su jardín

Las preocupaciones sobre un sospechoso cable naranja en el condado de Broward, al norte de Miami, dejaron a un padre muerto, una abuela herida y a un niño que presenció la tragedia.

Jackie Davis dijo que el culpable es el vecino de su madre que mató a su hermano Sao Charmant e hirió a su madre. Davis dijo que está preocupada por su sobrino, que la llamó angustiado tras el tiroteo.

“Concerns over a suspicious orange cable in Broward County left a father dead, a grandmother injured, and a boy who witnessed the tragedy grieving.” https://t.co/4GTnA9N6Jv

— Christina Vazquez (@CBoomerVazquez) December 29, 2020