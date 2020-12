Tragedia en Houston: Novio mata a disparos a su novia y a los dos hijos de ella; luego se quita la vida

TEXAS – Cuatro personas murieron, incluyendo el sospechoso de haber disparado, luego de que una llamada de violencia doméstica se complicó al grado de que la unidad SWAT de la Oficina del Sheriff del Condado Harris tuvo que intervenir.

El tiroteo ocurrió en el área de North Shore, 10 millas al este del centro de Houston a eso de las 3:15 am esta madrugada del miércoles, según informaron las autoridades.

Oficiales llegaron a una residencia ubicada en la cuadra 14300 de la calle Lourdes luego de que una mujer llamó al 911 diciendo que había sido baleada.

El sheriff del Condado Harris, Ed González, dijo que cuando los oficiales llegaron a la escena el sospechoso les disparó. Ningún oficial fue herido.

Scene on Lourdes has concluded: a total of 4 adult persons (2 males/2 females) are deceased, one being the possible suspect. Suspect has what appears to be a self-inflicted gunshot wound. One of the deceased females is believed to be the suspect’s girlfriend & other two may be https://t.co/T03vhcBBC0

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) December 30, 2020