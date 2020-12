Un acusado de pornografía infantil en Florida tenía un búnker escondido

Las autoridades de Florida confirmaron un estremecedor hallazgo tras realizar una investigación sobre un caso de pornografía infantil. Se trataba de un búnker subterráneo oculto en una casa de Florida y que pertenecía al sospechoso.

La Unidad de Víctimas Especiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Walton ejecutó una orden de registro el 16 de diciembre en la casa del sospechoso después de que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados recibiera una pista.

Marty Bass, 57, came to the door holding a shotgun.

When given multiple commands by SWAT, Bass put the weapon down and was quickly detained.

During the search warrant, Bass’s cellphone was found to have 100+ images of child porn, some of which he made.https://t.co/NUx5CFDfm1

— Walton Co. Sheriff (@WCSOFL) December 29, 2020