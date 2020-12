Del teatro al compromiso: Así fue la historia de Fernanda Castillo y Erik Hayser

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Fernanda Castillo y Erik Hayser son una de las parejas más populares del espectáculo en este momento. No solo dieron la bienvenida a su primer hijo también anunciaron su compromiso este año y a través de sus redes sociales no han dejado de compartir con sus fans lo felices que son. Y si no has seguido su historia de cerca, aquí te la contamos desde el inicio.

1. ¿Cómo se conocieron?

En el 2015 Castillo trabajaba en la obra de teatro Password al lado de Juan Ríos, quien es amigo del Hayser y lo invitó a ver una de las funciones. En ese entonces ellos no se conocían en persona pero la actriz estaba al tanto del trabajo de él. Cuando pudieron platicar la química surgió de inmediato además de que él quedó encantado con la belleza de Fernanda; “cuando Fernanda salió al escenario me dije ‘¿quién es esa mujer tan hermosa que en la vida había visto?'”, dijo a Un nuevo día hace dos años. Sus caminos no estaban destinados a estar juntos todavía, por lo que después del agradable encuentro se distanciaron, pero no por mucho.

2. El reencuentro

Pasaron seis meses para que se volvieran a encontrar, nuevamente el teatro fue el lugar predilecto. Esta vez sería la definitiva pues una amistad en común se encargó de unirlos cuando se enteró que el actor estaba soltero. Así su amistad en común organizó una cita entre ambos y quedaron flechados. Finalmente, un año después de su primer encuentro, decidieron hacer oficial su relación.

3. Se dieron tiempo para conocerse

Lo cierto es que esta relación no fue tan súbita como algunas otras del medio, pues ninguno de los dos tenía prisa por llegar a algún lado. Cuando comenzaron a conocerse se sorprendían al ver que tenían muchas cosas en común y se la pasaban horas hablando por teléfono. En una entrevista que Fernanda dio al programa En compañía… de Gustavo Adolfo Infante confesó que quedó paralizada cuando lo vio desenvolverse en el escenario. No pasó mucho tiempo cuando comenzaron a salir los rumores de boda pero siempre aseguraron que no querían apresurar las cosas.

4. Llevaron su amor al teatro

En el 2016 actuaron juntos en la obra Wake up, woman una historia que hablara de las relaciones de pareja. En ese momento la actriz era sumamente popular por su papel de Mónica Robles y él estaba muy emocionado por trabajar con alguien como ella. “Ambos tenemos una visión de la actuación, de los que significa nuestra carrera, y aunque es muy similar, ahora que estamos trabajando juntos, el nivel de entendimiento es al cien y qué más le puedes pedir a la vida”, dijo el actor al medio La Voz.

5. Surgieron los planes de tener una familia

No pasó mucho tiempo para que pensaran en la idea de formar una familia, en el 2018 ya pensaban en que podría llegar el momento, sin embargo todavía querían enfocarse en su carrera profesional. “Ya vendrá el tiempo para los niños, creo que estamos pasando ambos por el mejor momento de nuestras carreras, y también hay que apapachar el alma”, reveló el actor a Reforma.

6. Dieron el siguiente paso

Dos años después anunciaron su compromiso a través de las redes sociales y poco después vino la gran noticia de que estaban esperando a su primogénito. Al parecer ambos quisieron terminar el 2020 de la mejor forma y ahora no solo tienen una de las relaciones más estables del medio artístico, también son los orgullosos papás del pequeño Liam. Sin duda les quedan muchas experiencias por delante y sus seguidores no pueden esperar a vivirlas con ellos.

Fernanda Castillo celebra ritual de maternidad y Angelique Boyer destapa el nombre del bebé

Fernanda Castillo comparte tierna fotografía en la recta final de su embarazo

Angelique Boyer revela cuándo nacerá el bebé de Fernanda Castillo