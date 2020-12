La ciudad de San Francisco despertó en el día final de 2020 con un sismo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La ciudad de San Francisco y alrededores despertaron este jueves 31 de diciembre con una sacudida más: un sismo.

El temblor, que también se sintió en el condado Marin, ocurrió a las 5:41 horas y tuvo una magnitud de 3.6 con epicentro localizado sobre la costa, a pocas millas al oeste de San Francisco, enfrente del emblemático puente Golden Gate.

La profundidad del sismo fue de 14.4 kilómetros según el servicio geológico de los Estados Unidos.

EARTHQUAKE: The earthquake woke up San Francisco residents early on New Year's Eve. https://t.co/rUteQnEK5I pic.twitter.com/2AgSjspyMH — KRON4 News (@kron4news) December 31, 2020

No se reportaron de inmediato lesionados ni tampoco daños, pero miles de personas reportaron el movimiento a las autoridades. Y muchos utilizaron las redes sociales para comentar.

Of course 2020 made sure there was an earthquake in San Francisco on New Year’s Eve smdh — Meena Harris (@meenaharris) December 31, 2020

In the last 4 days, there have been 3 earthquakes directly on the San Andreas fault with a magnitude of 3.2 or greater, including today’s 3.6 earthquake in San Francisco. pic.twitter.com/MUQkUVKyTJ — Hey, Dave! (@davegreenidge57) December 31, 2020

I'm currently in the hospital and it woke me up. I thought I was imagining it! — Rikki Quevedo (@RikkiQuevedo) December 31, 2020

