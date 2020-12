Los eventos que no te puedes perder

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desfile de la Rosas virtual

Nada detendrá este año el tradicional Desfile de las Rosas, ni siquiera una pandemia. El popular evento, que cada 1 de enero recorre más de cinco millas del famoso bulevar Colorado, en Pasadena, California, se realizará de manera virtual y se podrá ver a través de varias cadenas de televisión abierta y en canales de paga.

Para esta edición, la transmisión será de dos horas a partir de las 8 am, hora del Pacífico. The Rose Parade’s New Year Celebration se podrá ver en las cadenas NBC, Univision y ABC, el canal Hallmark y las estaciones KTLA y RFT-TV. El show será a beneficio de Feeding America, e incluye la presentación de bandas musicales, segmentos especiales, aparición de celebridades invitadas, equipos ecuestres, carros alegóricos de años pasados y escenas detrás de cámaras que explicarán cómo se construyeron los carros. Gratis. Informes visitpasadena.com.

Año Nuevo desde Santa Monica

El conteo regresivo para el inicio de 2021 desde el Pacific Park, en el Santa Monica Pier, se podrá presenciar desde cualquier parte del mundo. Esto porque el evento Pacific Park Presents: The West Coast New Year’s Eve Countdown To 2021 on The Pacific Wheel será un celebración virtual.

La fiesta para celebrar la llegada del nuevo año estará disponible en línea y se transmitirá a través de las redes sociales del parque ubicado en el muelle de Santa Monica, a partir de las 11:30 pm, hora del Pacífico. La rueda de la fortuna, de 90 pies de altura y uno de los símbolos distintivos de este concurrido lugar, desplegará diversos diseños, una combinación de colores y la cuenta regresiva de 60 segundos con números animados. Luego de la cuenta, la rueda desplegará la frase “Happy New Year” en 16 idiomas, entre ellos español, chino, portugués y japonés. Gratis. Informes pacpark.com/countdown2021.

Concierto de jazz Live From Dizzy’s es un concierto del Jazz at Lincoln Center para celebrar la llegada del año nuevo con la presentación del Emmet Cohen Trio, que tendrá a Houston Person y a Samara Joy McLendon como invitados especiales.

Para esta edición, estos jazzistas interpretarán temas clásicos de estas fiestas como “What Are You Doing New Year’s Eve”, “Have Yourself a Merry Little Christmas”, así como composiciones de George Gershwin y Cole Porter; también habrá joyas poco conocidas como “Good Morning Heartache”. Emmet Cohen es uno de los pianistas y conductores más solicitados de Nueva York. El trío estará acompañado de la voz de Samara Joy McLendon, quien recientemente ganó la Sarah Vaughan Vocal Competition. Por su parte, Houston Person es un maestro de música y saxofonista tenor de 86 años. Antes del show habrá una entrevista con los artistas que será conducida por un directivo del Jazz at Lincoln Center. Hoy a las 7:30 pm, horario del Este. Se solicita una cooperación mínima de $10. Informes jazz.org/dizzys-nye.

Concierto desde Nueva York

La Cathedral of St. John the Divine de la ciudad de Nueva York ofrecerá el concierto en línea New Year’s Eve Concert for Peace, una tradición de cada año de esta iglesia; solo que en esta ocasión se transmitirá en línea.

Por casi 40 años, esta catedral ha realizado el Concert for Peace, que fue fundado por Leonard Bernstein como un tributo a la gente de la ciudad de Nueva York. Ahora, como el 2020 ha puesto a prueba la entereza de los neoyorquinos y de los estadounidenses en general, en homenaje al concepto original de Berstein, la catedral emitirá el concierto en línea como una forma de rendir tributo a la valentía, generosidad y continua resiliencia de la ciudad. Será un programa de más de 40 minutos en el que al final, el coro de la catedral presentará “This Little Light of Mine”, durante el cual se invitará a los asistentes virtuales a encender velas en casa para unirse a las festividades. Hoy 7 pm, hora del Este. Gratis. Informes stjohndivine.org.

Fin de año con cumbia

Margarita María de Santa Teresita Vargas Gaviria, mejor conocida como Margarita, la diosa de la cumbia, recibirá el año cantando a todo pulmón muchos de sus conocidos temas en el concierto virtual Margarita: Año Nuevo, vida nueva, que ofrecerá a través de la plataforma Cinépolis Klic.

Con canciones como “Escándalo”, “Te di todo”, Que nadie sepa mi sufrir” y “Qué bello”, la cantante colombiana que desde hace años reside en México, recibirá el 2021 en una transmisión en vivo en la que estará acompañada de su banda. Hoy 7:30 pm, hora del Pacífico. Boletos $10. Informes live.cinepolisklic.com.